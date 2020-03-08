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Парма — СПАЛ 0:1
Комсомольская правда
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Министр спорта Италии Винченцо Спадафора поддержал призыв Ассоциации игроков приостановить Серию A на некоторое время из-за вспышки коронавируса. Это произошло буквально за одну минуту до начала матча 26-го тура Серии А "Парма" — СПАЛ.В источнике
Винченцо Спадафора
Итальянский политик
Мы рискуем здоровьем игроков, судей, тренеров и болельщиков. Думаю, и президенту Федерации футбола Габриэле Гравине тоже стоит еще раз всерьез задуматься над этим вопросом.
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СМИ: матч «Парма» — СПАЛ состоится, остальные под вопросом

РИА Новости 08:45
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Матч Серии А не был начат вовремя из-за требования министра остановить сезон

Футбол России 08:26
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Министр спорта просил остановить Серию А из-за коронавируса за минуту до начала матча «Парма» – СПАЛ. Турнир продолжится

Sports.ru 08:17
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