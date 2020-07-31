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«Парма» отказалась покупать Миранчука из-за его стоимости
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Парма, Италия, 31 июля 2020, 13:18 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Парма» отказалась от возможности купить полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука.В источнике
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«Парма» отказалась покупать Алексея Миранчука за 18 млн евро, посчитав цену завышенной

Sports.ru 06:27
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«Парма» отказалась покупать Алексея Миранчука из-за слишком высокой цены

Спорт-Экспресс 06:05
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«Парма» отказалась покупать Ал. Миранчука за €18 млн

Sport24.ru 05:51 
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