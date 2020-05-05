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Томас Партей хочет перейти в «Арсенал»
Sports.ru
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Полузащитник «Атлетико» Томас Партей хочет перейти в лондонский «Арсенал», который претендует на игрока. Как сообщает The Telegraph, 26-летний ганец сообщил об этом своему окружению.В источнике
Подробнее о событии
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Парти решил покинуть «Атлетико», он хочет перейти в «Арсенал»

Советский спорт 02:47
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The Telegraph: Партей сообщил окружению, что хочет продолжить карьеру в «Арсенале»

Спорт-Экспресс 02:37
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Партей сообщил своему окружению о желании перейти в «Арсенал»

Sport24.ru вчера в 22:27 
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