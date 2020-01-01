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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Пасторе: «Неймар может достичь уровня Месси и Роналду»
Футбол России
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Хавбек «Ромы» Хавьер Пасторе высказался о своем бывшем одноклубнике Неймаре, с которым вместе играл за французский «ПСЖ».В источнике
Подробнее о событии
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Пасторе раскритиковал чемпионат Франции

Футбол России 02:52
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Пасторе: «Неймар достигнет уровня Месси и Роналду»

Sport.ru 01:28
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Пасторе раскритиковал чемпионат Франции

Спорт-Экспресс 01:25
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