Пасторе раскритиковал чемпионат Франции

Команды чемпионата Франции делают вас слабыми, - цитирует Пасторе TyC Sports. Полузащитник Хавьер Пасторе играл в Лиге 1 за "ПСЖ". Он провел за парижан 265 матчей и забил 45 голов во всех турнирах.