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Пасторе раскритиковал чемпионат Франции
Экс-полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе считает, что во Франции много слабых команд. По его мнению, это является недостатком для подготовки к еврокубкам.В источнике
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Хавьер Пасторе раскритиковал чемпионат Франции

Чемпионат 01:54
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Пасторе раскритиковал чемпионат Франции

Спорт-Экспресс 01:25
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