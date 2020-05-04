Патрис Эвра: «Брать АПЛ при Фергюсоне было чем-то обычным»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о легенде клуба Алексе Фергюсоне. Ранее FourFourTwo признал его лучшим специалистом в истории футбола.