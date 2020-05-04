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Патрис Эвра: «Брать АПЛ при Фергюсоне было чем-то обычным»
Sports.ru
  • Sports.ru
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о легенде клуба Алексе Фергюсоне. Ранее FourFourTwo признал его лучшим специалистом в истории футбола.В источнике
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Эвра: «Фергюсон научил нас в „МЮ“ быть похожими на роботов»

Sport24.ru 21:54 
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Патрис Эвра: «Брать АПЛ при Фергюсоне было чем-то обычным»

Спорт-Экспресс 21:30
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Патрис Эвра: «Фергюсон учил нас, что победа – это нормально. Брать АПЛ было чем-то обычным»

Sports.ru 17:53
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