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Патрис Эвра: «Брать АПЛ при Фергюсоне было чем-то обычным»
Sports.ru
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  • Евро-футбол.ру
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о легенде клуба Алексе Фергюсоне. Ранее FourFourTwo признал его лучшим специалистом в истории футбола.В источнике
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Эвра рассказал интересную историю времен своих выступлений за «Манчестер Юнайтед»

ProstoProSport 10:36 
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Эвра: однажды прошли мимо фанатов, и Фергюсон сказал: «Какого чёрта вы о себе возомнили?»

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