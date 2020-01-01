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Пауло Дибала: «Было бы неплохо играть в „Барселоне“»
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала поделился мнением о перспективах своего дальнейшего пребывания в клубе.В источнике
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Пауло Дибала: «Было бы неплохо играть в „Барселоне“»

Sportbox.RU 21:51
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Пауло Дибала: «Было бы неплохо играть в „Барселоне“»

Матч ТВ 21:51
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