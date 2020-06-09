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Пауло Дибала: было бы очень приятно играть за «Барселону»
Sportbox.RU
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признался, что ему было бы очень приятно выступать за «Барселону».В источнике
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Игрок «Ювентуса» Дибала не исключил переход в «Барселону»

Газета.Ru 01:57
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Дибала: «С радостью поиграл бы за „Барселону“»

Евро-футбол.ру 01:18
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Дибала не стал исключать свой переход в «Барселону»

Sport24.ru 00:42 
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