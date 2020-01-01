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Мамаев поддерживает форму. Он работает с мячом во дворе дома
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Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, выложила видео, как игрок жонглирует мячом на улице.В источнике
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«Могу так 47 тысяч раз». Павел Мамаев почеканил мяч на улице

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