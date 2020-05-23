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Павел Погребняк: кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок
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Нападающий "Урал" Павел Погребняк поблагодарил за поддержку заслуженного артиста РСФСР Михаила Боярского. 22 мая стало известно, что у футболиста, а также всей его семьи обнаружена коронавирусная инфекция.В источнике
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С чего всё начиналось
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Погребняк: приятно, что меня поддержал Боярский, желаю всем не болеть

Нападающий екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Павел Погребняк сказал РИА Новости, что ему очень приятно, что его во время болезни поддержал народный артист РСФСР Михаил Боярский, и пожелал всем постараться не заболеть коронавирусом.
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