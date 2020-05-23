Нападающий екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Павел Погребняк сказал РИА Новости, что ему очень приятно, что его во время болезни поддержал народный артист РСФСР Михаил Боярский, и пожелал всем постараться не заболеть коронавирусом.