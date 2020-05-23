Павел Погребняк: кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок
Нападающий "Урал" Павел Погребняк поблагодарил за поддержку заслуженного артиста РСФСР Михаила Боярского. 22 мая стало известно, что у футболиста, а также всей его семьи обнаружена коронавирусная инфекция.В источнике
С чего всё начиналось
Нападающий екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Павел Погребняк сказал РИА Новости, что ему очень приятно, что его во время болезни поддержал народный артист РСФСР Михаил Боярский, и пожелал всем постараться не заболеть коронавирусом.