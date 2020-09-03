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Павел Погребняк опроверг сообщения о завершении карьеры
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Обладатель Кубка УЕФА в составе петербургского "Зенита", экс-форвард сборной России Павел Погребняк опроверг сообщения о том, что он завершил карьеру футболиста. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Погребняк якобы завершил карьеру.В источнике
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С чего всё начиналось
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Павел Погребняк: Иванов сказал, что пора заканчивать играть – я его послушал

Бывший нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал корреспонденту «РБ-Спорт», что решил завершить профессиональную карьеру, и прокомментировал информацию, что он может начать играть за ногинское «Знамя».
Bookmaker-ratings.ru 11:54
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Погребняк опроверг слухи о завершении карьеры

Metaratings 14:15
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Погребняк заявил о завершении карьеры по совету президента «Урала» Иванова

RT на русском 14:28
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Погребняк: «Хочу ли я играть за „Знамя“? Нет, конечно»

Soccer.ru 13:05
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