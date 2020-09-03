Павел Погребняк опроверг сообщения о завершении карьеры

Обладатель Кубка УЕФА в составе петербургского "Зенита", экс-форвард сборной России Павел Погребняк опроверг сообщения о том, что он завершил карьеру футболиста. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Погребняк якобы завершил карьеру.