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Павел Погребняк ждёт предложений из премьер-лиги
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Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк хочет продолжить карьеру в премьер-лиге.В источнике
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Погребняк прокомментировал свое будущее

Soccernews.ru 06:32
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Павел Погребняк ждёт предложений из Премьер-Лиги

Честный рейтинг букмекеров 06:12
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Погребняк: официально карьеру не закончил, были предложения от клубов ФНЛ, но эту лигу я не рассматриваю

Футбол России 05:56
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