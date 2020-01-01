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Павленко: для Гуллита мы были подопытными кроликами
Бывший полузащитник «Терека» Александр Павленко, выступавший под руководством Руда Гуллита, вспомнил о работе с нидерландским специалистом.В источнике
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