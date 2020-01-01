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Павленко: для Гуллита мы были подопытными кроликами
Нева Спорт
  • Нева Спорт
Бывший полузащитник «Терека» Александр Павленко, выступавший под руководством Руда Гуллита, вспомнил о работе с нидерландским специалистом.В источнике
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Павленко: «Чтобы понять сексуальный футбол Гуллита, надо быть голландцем»

Soccer.ru 03:05 
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Павленко: Гуллит из той категории людей, которые не хотят учиться и развиваться

Нева Спорт 02:51
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Павленко: чтобы понять сексуальный футбол Гуллита, надо быть каким-то голландским парнем

Чемпионат 02:45
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