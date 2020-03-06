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Павлюченко: на месте Гончаренко не пожал бы руку Тедеско
ТК Звезда
  • Моя Москва.онлайн0:39
  • Вести.Ru4:15
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Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко признался, что на месте главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко тоже не пожал бы руку Доменико Тедеско.В источнике
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Губерниев прокомментировал инцидент с тренерами ЦСКА и «Спартака»

Газета.Ru 20:35
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Губерниев: «Тедеско фактически напал на Гончаренко. Это что было?!»

Sport24.ru 18:46 
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Прав ли был Гончаренко, не пожав руку Тедеско после дерби?

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