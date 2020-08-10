Судья матча «Спартак» — «Сочи» удалил аккаунт в Instagram

Судья Василий Казарцев, который обслуживал матч первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» и назначил два спорных пенальти в ворота красно-белых, удалил свой аккаунт в Instagram.