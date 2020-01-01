Печальный конец дортмундской сказки на пустом «Парк де Пренс»

В гнетущей атмосфере парижского стадиона при полном отсутствии зрителей юные звезды «Боруссии» не смогли проявить себя, уступив «ПСЖ» путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.