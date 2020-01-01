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47-регион.ру47-регион.ру
Печальный конец дортмундской сказки на пустом «Парк де Пренс»
Советский спорт
  • Советский спорт
В гнетущей атмосфере парижского стадиона при полном отсутствии зрителей юные звезды «Боруссии» не смогли проявить себя, уступив «ПСЖ» путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.В источнике
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Печальный конец дортмундской сказки на пустом «Парк де Пренс»

47-регион.ру 18:57 
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Печальный конец дортмундской сказки на пустом «Парк де Пренс»

Советский спорт 18:00 
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