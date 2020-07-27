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Педро объявил об уходе из «Челси»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sportbox.RU
  • Sports.ru
  • Football-fun.ru
  • Soccernews.ru
Форвард «Челси» Педро сообщил, что встреча с «Вулверхэмптоном» (2:0) была его последним матчем за лондонцев.В источнике
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Педро провел последний домашний матч в составе «Челси» и попрощался с болельщиками

Sportbox.RU вчера в 17:32
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Педро Родригес: «Челси» навсегда останется в моем сердце

Советский спорт вчера в 17:29
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Педро объявил об уходе из «Челси»

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