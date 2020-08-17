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Педро прилетел в Рим для подписания контракта с «Ромой»
Football-fun.ru
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Бывший нападающий «Челси» Педро перебирается в Серию А.По информации итальянских СМИ, 33-летний футболист прилетел в Рим, где подпишет контракт с «Ромой».В источнике
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