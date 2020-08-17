Педро прилетел в Рим для подписания контракта с «Ромой»

Бывший нападающий «Челси» Педро перебирается в Серию А.По информации итальянских СМИ, 33-летний футболист прилетел в Рим, где подпишет контракт с «Ромой». В источнике