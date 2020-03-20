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Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт
Пеле назвал Роналду лучшим игроком современности
FootballHD
  • Piter.tv0:46
Трехкратный чемпион мира бразилец Пеле считает, что португалец Криштиану Роналду является лучшим игроком современного футбола.В источнике
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Подробнее о событии
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Пеле о лучшем игроке современности: «Криштиану Роналду. Он самый стабильный»

Sports.ru 09:55
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Пеле назвал лучшего игрока современности

Sportbox.RU 10:32
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Пеле назвал лучшего игрока современности

Матч ТВ 10:32
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