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Пеле назвал лучшего футболиста мира
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Легенда бразильского футбола Пеле рассказал, кого он считает лучшим игроком мира за последние годы, а также назвал лучшего футболиста в истории.В источнике
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Пеле назвал лучшего футболиста современности

РБК 03:50
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Пеле: Роналду является лучшим игроком в современном футболе

Советский спорт 03:10 
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Пеле: «Роналду — лучший игрок мира в современном футболе»

Sport24.ru 02:25 
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