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Пеле назвал лучших футболистов в истории
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Трехкратный чемпион мира бразилец Пеле назвал лучших футболистов в истории. В их число вошли Зико, Роналдиньо, Роналдо, Франц Беккенбауэр и Йохан Круифф.В источнике
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Пеле о лучшем игроке современности: «Криштиану Роналду. Он самый стабильный»

Sports.ru 09:55
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Пеле назвал лучшего игрока современности

Sportbox.RU 10:32
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Пеле назвал лучшего игрока современности

Матч ТВ 10:32
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