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Пеле страдает депрессией из-за невозможности нормально ходить
FootballHD
  • Телеканал 360°0:12
Сын трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле Эдиньо сообщил о депрессии своего знаменитого отца из-за того, что тот имеет серьезные проблемы со здоровьем.В источнике
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Король стал затворником

Российская газета 11:32
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«Пеле не выходит из дома». Сын Короля футбола рассказал о состоянии отца

Спорт-Экспресс 02:25
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Король Пеле уже не может самостоятельно передвигаться. И очень стесняется своего положения

Чемпионат вчера в 16:00
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