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Пеп Гвардиола акцентировал внимание на неудачах «Ливерпуля» в чемпионате Англии

Пеп Гвардиола акцентировал внимание на неудачах «Ливерпуля» в чемпионате Англии.
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После 35 туров «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» на три очка.
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2016 настоящее время Хосеп Гвардиола привил "Манчестер Сити" ту же манеру игры, что и предыдущим своим командам.
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Подопечные Юргена Клоппа расположились на второй строчке и отстают на три балла.
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Гвардиола: у «Ливерпуля» невероятная история, но одна победа в АПЛ за 30 лет
Чемпионат19:42
Гвардиола заявил, что вся Англия болеет за «Ливерпуль» в чемпионской гонке АПЛ
Betassist18:10
Гвардиола: «Наша судьба в наших руках»
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Гвардиола: «Каждый хочет, чтобы Премьер-Лигу выиграл „Ливерпуль“»
FAPL.ru17:05
Гвардиола — о разгроме «Ньюкасла» после вылета из ЛЧ: «Если кто-то сомневался в „Сити“, то он не знает нас»
Sport24.ruвчера в 14:53
Пеп Гвардиола акцентировал внимание на неудачах «Ливерпуля» в чемпионате Англии
Sports.ruвчера в 14:50
Гвардиола: «Вся Англия поддерживает „Ливерпуль“»
Евро-футбол.рувчера в 15:40

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