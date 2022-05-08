Sports.ruПеп Гвардиола акцентировал внимание на неудачах «Ливерпуля» в чемпионате АнглииПеп Гвардиола акцентировал внимание на неудачах «Ливерпуля» в чемпионате Англии.Sports.ruПосле 35 туров «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» на три очка.Betassist2016 настоящее время Хосеп Гвардиола привил "Манчестер Сити" ту же манеру игры, что и предыдущим своим командам.Sport.ruПодопечные Юргена Клоппа расположились на второй строчке и отстают на три балла.Газета.RuЧитать далееСвернутьSport24.ruFootballHDКомсомольская Правда - СпортЕвро-футбол.руГазета.RuBetassistПодробнее о событииГвардиола: у «Ливерпуля» невероятная история, но одна победа в АПЛ за 30 летЧемпионат19:42Гвардиола заявил, что вся Англия болеет за «Ливерпуль» в чемпионской гонке АПЛBetassist18:10Гвардиола: «Наша судьба в наших руках»Soccer.ru17:32Гвардиола: «Каждый хочет, чтобы Премьер-Лигу выиграл „Ливерпуль“»FAPL.ru17:05Гвардиола — о разгроме «Ньюкасла» после вылета из ЛЧ: «Если кто-то сомневался в „Сити“, то он не знает нас»Sport24.ruвчера в 14:53Пеп Гвардиола акцентировал внимание на неудачах «Ливерпуля» в чемпионате АнглииSports.ruвчера в 14:50Гвардиола: «Вся Англия поддерживает „Ливерпуль“»Евро-футбол.рувчера в 15:40Показать ещёОценить1