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Рейна может продолжить карьеру в ПСЖ
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L'Equipe сообщает, что ПСЖ может подписать голкипера "Милана" Пепе Рейну.В настоящее время вратарь находится в аренде в "Астон Вилле".В источнике
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«ПСЖ» может арендовать Рейну в качестве сменщика Кейлора Наваса

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Рейна может продолжить карьеру в ПСЖ

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СМИ: Рейна может продолжить карьеру в «ПСЖ»

Sportbox.RU 02:53
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