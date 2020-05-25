НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
РИА НовостиРИА Новости
Переехавший в США российский футболист пожаловался на «сумасшедшие цены»
Спорт день за днем
  • Спорт день за днем
  • Спорт-Экспресс
  • Футбол России
  • Sports.ru
Бывший футболист сборной России Дмитрий Торбинский, переехавший жить в Майами, назвал цены в Соединенных Штатах сумасшедшими.В источнике
81
Подробнее о событии
alt

Переехавший в США российский футболист пожаловался на «сумасшедшие цены»

РИА Новости 16:29
alt

Яркое интервью Торбинского о переезде в США: «Цены тут сумасшедшие». ВИДЕО

Sport.ru 16:28
alt

Экс-футболист сборной России: цены в США сумасшедшие

RT на русском 15:47
реклама
Главное
Новости