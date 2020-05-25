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Экс-футболист сборной России: цены в США сумасшедшие
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Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Торбинский рассказал о жизни в США.В источнике
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Экс-футболист сборной России: цены в США сумасшедшие

RT на русском 15:47
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Герой Евро-2008 Дмитрий Торбинский развеял иллюзии о жизни в США

ИА Красная Весна 15:30 
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Переехавший в США бывший футболист сборной России рассказал о сумасшедших ценах

Lenta.ru 13:52
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