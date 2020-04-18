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«Бавария» ведёт переговоры с Алфонсо Девисом о продлении контракта
Газета.Ru
  • Газета.Ru
"Бавария" хочет продлить контракт с полузащитником Алфонсо Девисом.В источнике
Подробнее о событии
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Переговоры Нойера и «Баварии» о новом контракте заморожены

Газета.Ru 08:44
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«Бавария» ведёт переговоры с Алфонсо Девисом о продлении контракта

Футбол на Куличках 01:58
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