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Переход Бухарова в иранский клуб сорвался из-за коронавируса
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35-летнему футболисту поступило предложение от одного из клубов, однако в последний момент переход сорвался из-за нарастающей эпидемии.В источнике
Подробнее о событии
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СМИ: Переход Бухарова в иранский клуб не состоялся из-за коронавируса

Матч ТВ 09:31
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СМИ: Переход Бухарова в иранский клуб сорвался из-за коронавируса

Советский спорт 08:48 
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Бухаров мог перейти в иранский клуб, но его трансфер сорвался из-за коронавируса

Sport24.ru 08:13 
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