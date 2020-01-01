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Вести.RuВести.Ru
Переход Даниила Фомина в «Динамо» маловероятен
Нева Спорт
  • Нева Спорт
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
Московское "Динамо" и "Уфа" приостановили переговоры о переходе в столичный клуб полузащитника уфимцев Даниила Фомина. Переход 23-летнего футболиста в состав бело-голубых считается маловероятным. Как сообщает Чемпионат.com, стороны свернули переговоры.В источнике
С чего всё начиналось
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«Динамо» и «Уфа» остановили переговоры о трансфере Даниила Фомина

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» и «Уфа» остановили переговоры о переходе полузащитника Даниила Фомина. На данный момент этот трансфер маловероятен. Фомин перешёл в «Уфу» из «Краснодара» летом 2019 года.
Чемпионат 05:30
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Трансфер Фомина в «Динамо» может сорваться

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Переход Фомина в «Динамо» исключен? Клубы свернули переговоры

BetOn 06:39
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СМИ: «Уфа» и «Динамо» приостановили переговоры по трансферу Фомина

Матч ТВ 06:20
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