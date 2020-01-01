Переход Даниила Фомина в «Динамо» маловероятен
Московское "Динамо" и "Уфа" приостановили переговоры о переходе в столичный клуб полузащитника уфимцев Даниила Фомина. Переход 23-летнего футболиста в состав бело-голубых считается маловероятным. Как сообщает Чемпионат.com, стороны свернули переговоры.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» и «Уфа» остановили переговоры о переходе полузащитника Даниила Фомина. На данный момент этот трансфер маловероятен. Фомин перешёл в «Уфу» из «Краснодара» летом 2019 года.