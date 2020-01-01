Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» и «Уфа» остановили переговоры о переходе полузащитника Даниила Фомина. На данный момент этот трансфер маловероятен. Фомин перешёл в «Уфу» из «Краснодара» летом 2019 года.