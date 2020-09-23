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Переход Кузяева в «Локомотив» согласован с Николичем
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По информации журналиста Ильи Казакова, сегодня Кузяев уже посетил матч молодежных команд «Локомотива» и «Рубина». Известно, что Кузяев близок к переезду в Москву в статусе свободного агента, поскольку его контракт с «Зенитом» истек в прошлом сезоне.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Локомотив» готов выплатить Кузяеву до 3 млн евро в качестве подписного бонуса

Экс-хавбек «Зенита» Далер Кузяев может перебраться в «Локомотив». По информации Metaratings.ru, московский клуб готов выплатить футболисту подписной бонус в размере от 2 до 3 миллионов евро, а также предложить зарплату в районе 3 млн евро в год.
Metaratings вчера в 15:42
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Анатолий Бышовец оценил вероятный переход Кузяева в «Локомотив»: «Очень кстати»

BetOn 13:11
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Кузяев посетил матч молодежки «Локомотива»

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