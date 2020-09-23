Переход Кузяева в «Локомотив» согласован с Николичем
По информации журналиста Ильи Казакова, сегодня Кузяев уже посетил матч молодежных команд «Локомотива» и «Рубина». Известно, что Кузяев близок к переезду в Москву в статусе свободного агента, поскольку его контракт с «Зенитом» истек в прошлом сезоне.В источнике
С чего всё начиналось
Экс-хавбек «Зенита» Далер Кузяев может перебраться в «Локомотив». По информации Metaratings.ru, московский клуб готов выплатить футболисту подписной бонус в размере от 2 до 3 миллионов евро, а также предложить зарплату в районе 3 млн евро в год.