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Газета.RuГазета.Ru
Переход Миранчука в «Аталанту» назвали лучшим трансфером Серии А
LiveResult.Ru
  • CT news1:06
Бывший футболист "Милана" и сборной Белоруссии Виталий Кутузов оценил трансферную активность итальянских клубов.В источнике
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Экс-форвард «Ювентуса» Кутузов: «Миранчук — лучший трансфер лета в Италии»

Sport24.ru 03:46 
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Виталий Кутузов: «„Аталанта“ оформила лучшую сделку в Серии А, подписав Миранчука»

Sports.ru 03:15
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Бывший нападающий «Милана» похвалил «Аталанту» за приобретение Миранчука

Sport.ru 02:59
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