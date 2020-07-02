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«Вердер» в переходном матче сыграл вничью с «Хайденхаймом»
Спорт-Экспресс
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В первой переходной игре за право выступать в Бундеслиге "Вердер" сыграл вничью с "Хайденхаймом". Ответный матч запланирован на 6 июля.В источнике
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«Вердер» не смог забить «Хайденхайму» в первом переходном матче Бундеслиги

Футбол России 16:34
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«Вердер» сыграл вничью с «Хайденхаймом» в первом переходном матче за место в Бундеслиге

Sport24.ru 16:25 
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«Вердер» сыграл вничью с «Хайденхаймом» в первом переходном матче бундеслиги

Спорт-Экспресс 16:22
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