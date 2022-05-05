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Переходы Влашича и Крала вошли в десятку худших трансферов сезона АПЛ по версии ESPN

ESPN представил десятку худших трансферов нынешнего сезона АПЛ.
ИноПроСпорт
В топ-3 худших трансферов вошли переход Ромелу Лукаку в «Челси» за 97,5 млн фунтов, трансфер Джейдона Санчо в «МЮ» за 73 млн фунтов и переход Джека Грилиша в «Манчестер Сити» за 100 млн фунтов.
Sport24.ru
Шестым стал бывший футболист ЦСКА Никола Влашич, который перешел в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро, седьмое место занял Алекс Крал, который выступает в аренде в также в «Вест Хэме».
Спорт-Экспресс
Лидером рейтинга стал игрок «Челси» Ромелу Лукаку, который перешёл в лондонский клуб из «Интера».
Чемпионат
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