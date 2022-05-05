ИноПроСпортПереходы Влашича и Крала вошли в десятку худших трансферов сезона АПЛ по версии ESPNESPN представил десятку худших трансферов нынешнего сезона АПЛ.ИноПроСпортВ топ-3 худших трансферов вошли переход Ромелу Лукаку в «Челси» за 97,5 млн фунтов, трансфер Джейдона Санчо в «МЮ» за 73 млн фунтов и переход Джека Грилиша в «Манчестер Сити» за 100 млн фунтов.Sport24.ruШестым стал бывший футболист ЦСКА Никола Влашич, который перешел в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро, седьмое место занял Алекс Крал, который выступает в аренде в также в «Вест Хэме».Спорт-ЭкспрессЛидером рейтинга стал игрок «Челси» Ромелу Лукаку, который перешёл в лондонский клуб из «Интера».ЧемпионатЧитать далееСвернутьSportbox.RUSport24.ruПодробнее о событииПереходы Влашича и Крала вошли в десятку худших трансферов сезона АПЛ по версии ESPNИноПроСпорт01:51Два бывших игрока РПЛ вошли в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии ESPNЧемпионат01:29Два бывших игрока РПЛ вошли в топ-10 худших трансферов сезона АПЛLiveResult.Ru01:11Переходы Влашича и Крала включили в список худших трансферов сезона в АПЛSport24.ru17:39Два бывших игрока РПЛ вошли в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии ESPNSportbox.RU17:27Показать ещёОценить2