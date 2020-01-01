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Перес хочет, чтобы Зидан навсегда остался главным тренером «Реала»
Матч ТВ
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Президент "Реала" Флорентино Перес хочет, чтобы Зинедин Зидан навсегда остался наставником мадридского клуба. Как сообщается, Перес уверен, что французский наставник может стать для "сливочных" таким же бессменным тренером, как Алекс Фергюсон для "Манчестер Юнайтед".В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает Diario Madridista со ссылкой на журналиста Эдуардо Инду, функционер готов предложить 48-летнему специалисту бессрочный контракт и расширить его полномочия.
Матч ТВ 02:24
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«Реал» хочет предоставить Зидану бессрочный контракт и сделать его вечным тренером

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СМИ: Перес хочет, чтобы Зидан стал Фергюсоном для «Реала», подписав бессрочный контракт

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СМИ: Перес хочет, чтобы Зидан стал Фергюсоном для «Реала», подписав бессрочный контракт

Sportbox.RU 02:24
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