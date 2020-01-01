Перес хочет, чтобы Зидан навсегда остался главным тренером «Реала»

Президент "Реала" Флорентино Перес хочет, чтобы Зинедин Зидан навсегда остался наставником мадридского клуба. Как сообщается, Перес уверен, что французский наставник может стать для "сливочных" таким же бессменным тренером, как Алекс Фергюсон для "Манчестер Юнайтед".