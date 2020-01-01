Пермский футбольный клуб «Академия» переименовали в «Амкар»
Первая игра нового «Амкара» состоится 15 августа в Первенстве России среди любительских клубов. Бренд «Амкар» передали действующей футбольной команде «Академия». В команде состоят молодые футболисты из Пермского края, преимущественно 2002 года рождения.В источнике
С чего всё начиналось
Бренд «Амкара» был передан действующей футбольной команде «Академия». По словам главного тренера Эрика Ашурбекова, ее костяк составляют молодые ребята из Пермского края, преимущественно 2002 года рождения.