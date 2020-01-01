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Пермский футбольный клуб «Академия» переименовали в «Амкар»
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Первая игра нового «Амкара» состоится 15 августа в Первенстве России среди любительских клубов. Бренд «Амкар» передали действующей футбольной команде «Академия». В команде состоят молодые футболисты из Пермского края, преимущественно 2002 года рождения.В источнике
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С чего всё начиналось
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Дмитрий Махонин: «Бренд «Амкара» возрожден!»

Бренд «Амкара» был передан действующей футбольной команде «Академия». По словам главного тренера Эрика Ашурбекова, ее костяк составляют молодые ребята из Пермского края, преимущественно 2002 года рождения.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края вчера в 12:44
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Бренд «Амкар» передан пермской футбольной команде «Академия»

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