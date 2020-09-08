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Перотти не перейдет в «Спартак»
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Полузащитник "Ромы" Диего Перотти не перейдет в московский "Спартак".В источнике
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Перотти не перейдет в «Спартак»

Газета.Ru 11:46
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Форвард «Ромы» Перотти отказался переходить в «Спартак»

Бомбардир.ру 11:38
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Перотти отказался от перехода в «Спартак»

Soccer.ru 11:16
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