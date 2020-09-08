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Перотти не перейдет в «Спартак»
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Полузащитник "Ромы" Диего Перотти не перейдет в московский "Спартак".В источнике
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Подробнее о событии
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Полузащитник «Ромы» Перотти отказался от перехода в «Спартак»

Metaratings 13:02
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Диего Перотти отказался от перехода в «Спартак»

Soccernews.ru 12:58
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Перотти не перейдет в «Спартак»

Газета.Ru 11:46
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