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Перрин раскритиковал руководство «Барселоны»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • Soccer.ru
Бывший директор «Барселоны» Альберт Перрин высказался о работе нынешнего президента клуба Хосепа Бартомеу.В источнике
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Бывший вице-президент «Барселоны»: «Меня пугает будущее клуба»

Матч ТВ вчера в 20:22
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Бывший вице-президент «Барселоны»: «Меня пугает будущее клуба»

Sportbox.RU вчера в 20:22
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Бывший вице-президент «Барселоны»: «Меня пугает будущее клуба»

Soccer.ru вчера в 15:12 
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