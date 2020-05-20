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Первая в Крыму академия футбола для детей откроется 1 июля
ИА Крыминформ
  • ИА Крыминформ
  • Российская газета
  • КИА
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С 1 июля в Евпатории стартуют занятия в первой за всю историю Крыма академии футбола для детей. Об этом рассказал директор учреждения Михаил Андреянов.В источнике
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Первая в Крыму академия футбола для детей откроется 1 июля

Известия 09:29
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Школа для будущих Месси: в Крыму открывают первую футбольную академию

РИА Новости Крым 08:14
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В Крыму создадут резерв перспективных юных футболистов

КИА 09:01 
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