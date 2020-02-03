«Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ» покажут по 17 матчей Евро-2020
В программе чемпионата Европы запланированы 36 матчей группового этапа и 15 игр плей-офф. Таким образом, «Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ» покажут по 17 матчей первенства. Сборная России сыграет на чемпионате Европы в группе B, где ее соперниками станут команды Бельгии, Дании и Финляндии.В источнике
С чего всё начиналось
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах.
РИА Новости вчера в 09:05
Спорт-Экспресс вчера в 08:03