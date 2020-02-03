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«Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ» покажут по 17 матчей Евро-2020
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В программе чемпионата Европы запланированы 36 матчей группового этапа и 15 игр плей-офф. Таким образом, «Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ» покажут по 17 матчей первенства. Сборная России сыграет на чемпионате Европы в группе B, где ее соперниками станут команды Бельгии, Дании и Финляндии.В источнике
С чего всё начиналось
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Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» покажут матчи ЧЕ-2020 по футболу в равном объеме

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах.
ТАСС Спорт вчера в 07:01
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Три российские телекомпании покажут матчи ЕВРО-2020 в равном объеме

РИА Новости вчера в 09:05
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Какие каналы покажут матчи сборной России на Евро-2020

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Первый канал, ВГТРК и «Матч» покажут Евро-2020 в равном объёме

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