«Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ» покажут по 17 матчей Евро-2020

В программе чемпионата Европы запланированы 36 матчей группового этапа и 15 игр плей-офф. Таким образом, «Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ» покажут по 17 матчей первенства. Сборная России сыграет на чемпионате Европы в группе B, где ее соперниками станут команды Бельгии, Дании и Финляндии.