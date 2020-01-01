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MetaratingsMetaratings
Первый канал пока не планирует транслировать матчи РПЛ
Спорт день за днем
  • Piter.tv0:46
Как сообщил Metaratings.ru источник в спортивной дирекции Первого канала, главный телеканал страны пока не планирует заниматься трансляциями матчей российской Премьер-лиги.В источнике
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В РПЛ могут разрешить пять замен

ProstoProSport 12:32 
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Первый канал пока не планирует транслировать матчи РПЛ

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Президент «Урала» предложит РПЛ показывать матчи на федеральных каналах

РБК 09:43
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