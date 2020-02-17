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«Первый канал» покажет матч «Реал» – «Барселона»
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Metaratings
Журналист Василий Конов сообщил, что в эфире «Первого канала» будет показана прямая трансляция матча 26-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной».В источнике
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Матч «Реала» и «Барселоны» покажет «Первый канал»

Metaratings 13:23
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Матч «Реал» — «Барселона» будет показан на Первом канале

Sport24.ru 12:40 
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«Первый канал» покажет матч «Реала» и «Барселоны» 1 марта

Sports.ru 12:33
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