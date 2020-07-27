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«Первый канал» покажет матч за Суперкубок России
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Прямой эфир начнётся в 21:30 мск. Суперкубок оспорят "Зенит" и "Локомотив". В минувшем сезоне "Зенит" стал чемпионом России и обладателем кубка страны.В источнике
24
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Первый канал покажет матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом»

Sport24.ru вчера в 12:30 
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Первый канал покажет матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив»

Чемпионат вчера в 12:24
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Первый канал в прямом эфире покажет матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Локомотивом»

Спорт-Экспресс вчера в 12:23
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