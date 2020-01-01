НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru
Первый канал покажет матчи сборной России с Сербией и Венгрией
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Metaratings
В начале сентября сборная России по футболу проведет свои первые матчи в 2020 году. Встречи с командами Сербии и Венгрии в рамках Лиги наций УЕФА покажет Первый канал.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Первый канал» покажет матчи сборной России в Лиге наций против Сербии и Венгрии

Советский спорт 13:42
alt

Матчи сборной России в Лиге наций покажет «Первый канал»

Футбол России 13:30
alt

Первый канал покажет матчи сборной России с Сербией и Венгрией в прямом эфире

Sports.ru 13:27
реклама
Главное
Новости